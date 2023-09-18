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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. المجر تفجر مفاجأة بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

السويد
السويد

شكك رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفر، في مسألة عما إذا كان ينبغي لبلاده التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بعد أن اتهمت ستوكهولم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية بقمع الديمقراطية.

وفي مقابلة مع قناة “HiR TV”، وبخ كوفر ستوكهولم بسبب فيلم أصدرته شركة الإذاعة التعليمية السويدية (UR) في عام 2019، والذي انتقد ما وصفه بحالة الديمقراطية السيئة في المجر.

وقال كوفر: “ليس من المؤكد أنه يتعين علينا التصويت على التصديق على عضوية السويد. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى حليف لديه نفس الرأي عنا وعن وطنيتنا كما يعكس هذا الفيلم الصغير”.

وأثار مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته عشر دقائق رد فعل عنيفًا من وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو.

وكتب الدبلوماسي الأسبوع الماضي إلى نظيره السويدي توبياس بيلستروم، معربًا عن غضبه مما أسماه 'الاتهامات الخطيرة' والمعلومات المضللة التي تنتشر بين الطلاب السويديين.

وقال زيجارتو: “أنتم تحثون برلمانينا على التصديق على انضمامكم إلى حلف شمال الأطلسي، بينما تواصلون اتهامهم كما لو أنهم دمروا الديمقراطية في المجر”.

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وادعى وزير الخارجية المجري، أن هذه الجهود تتناقض مع بعضها البعض ولا تساعد في تمهيد الطريق لعضوية السويد في نهاية المطاف في الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

وتقدمت السويد وجارتها الشمالية فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، بعد بدء الصراع في أوكرانيا.

وفي حين أصبحت فنلندا عضوا كامل العضوية في الكتلة في أبريل، فإن انضمام السويد لم يتم التصديق عليه بعد من قبل المجر وتركيا.

البرلمان المجري السويد الناتو ستوكهولم المجر

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