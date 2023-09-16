المجر توسع الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية

قال وزير الزراعة المجري إستفان ناجي، اليوم السبت، إن المجر حظرت استيراد الحبوب من أوكرانيا، ليس فقط، ولكن أيضًا 20 نوعًا آخر من المنتجات الزراعية، نظرًا لأن إمداداتها بأسعار مخفضة تسبب أيضًا أضرارًا كبيرة للمزارعين المحليين.

وأضاف الوزير المجري: "ظهرت مشاكل مشابهة لإغراق الحبوب الأوكرانية في قطاعات أخرى، مثل إنتاج البيض والدجاج، وكذلك تربية النحل"، بحسبما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقررت الحكومة المجرية ترك الحظر ساري المفعول من جانب واحد وتوسيعه ليشمل 20 نوعا آخر من المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إن السلطات ستمدد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليل 16 سبتمبر، على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.