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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر: لم نحصل على إذن من أوكرانيا لتوريد الحبوب إلى السودان

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن المجر خصصت حوالي 3.5 مليون يورو لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى السودان، لكنها لم تحصل بعد على إذن من أوكرانيا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال زيجارتو، إن “الشركات العاملة في القطاع الزراعي في أوكرانيا لا تسعى جاهدة لإرسال المنتجات إلى البلدان المحتاجة، ولكن لإغراق أسواق أوروبا الوسطى بها. وهذا بدوره يضر بالمزارعين المحليين”.

وأضاف: “خصصت الحكومة المجرية في نهاية عام 2022 حوالي 3.5 مليون يورو لتوريد 10 آلاف طن من الحبوب من أوكرانيا إلى السودان”.

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وأوضح زيجارتو: "على الرغم من تخصيص هذه الأموال من قبل دافعي الضرائب المجريين العام الماضي، لم يتم إرسال طن واحد فقط، ولكن لم يتم إرسال جرام واحد من الحبوب إلى السودان كجزء من برنامج الحبوب من أوكرانيا".

الحبوب الأوكرانية السودان أوكرانيا المجر

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