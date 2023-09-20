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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة.. بولندا تهدد أوكرانيا بسبب أزمة كبيرة

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في وارسو، سيمون شينكوفسكي فيل سيك، إن بولندا قد تقطع دعمها لأوكرانيا في صراعها مع روسيا بسبب النزاع المتزايد على الحبوب بين دولتي أوروبا الشرقية.

وردا على طلب للتعليق على قرار وارسو بتمديد الحظر الذي تفرضه على الحبوب الأوكرانية على الرغم من رفع الاتحاد الأوروبي للقيود، قال الوزير لوكالة أنباء “بي أيه بي”، إن بولندا ستكون صارمة في هذا الشأن.

وزعم شينكوفسكي فيل سيك أن رد كييف على النزاع يضر بأوكرانيا نفسها، لأنه يترك انطباعًا معينًا على الرأي العام البولندي ويؤثر على مستوى الدعم لاستمرار المساعدة العسكرية والاقتصادية.

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وأضاف أنه بينما ترغب وارسو في مواصلة دعم أوكرانيا، يجب أن يكون هناك دعم شعبي.. إذا لم يكن هناك دعم لمثل هذه التصرفات من البولنديين، فسيكون من الصعب علينا مواصلة دعم أوكرانيا بنفس الطريقة التي كنا نفعلها حتى الآن”.

وتعكس تعليقات الوزير تصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي حث أوكرانيا مؤخرًا على 'أن تتذكر أنها تتلقى المساعدة منا'، وأن بولندا هي دولة عبور رئيسية لكييف.

بولندا أوكرانيا روسيا

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