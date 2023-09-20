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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 215 جنديًا.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على دونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية جورجي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليشيفكا وفيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا بالقرب من أندرييفكا.

وأوضح ميناشفيلي في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أحبطت قوات المجموعة القتالية الروسية، مدعومة بالطائرات ووحدات المدفعية، محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليششيفكا وفيسيولوي، وتم إلحاق خسائر كبيرة بالعدو في منطقة أندرييفكا حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا".

ووفقًا لـ ميناشفيلي، صدت مجموعة القتال الجنوبية 3 هجمات أوكرانية في مناطق سوليدار وأرتيوموفسك وألكساندرو كالينوفو وأفدييفكا، لافتا إلى أن الطائرات الروسية قصفت قوات العدو ومعداته، مما أدى إلى تدمير قاعدتين مؤقتتين و4 مستودعات ذخيرة و10 مركبات ومحطة حرب إلكترونية ومحطة رادار من طراز P-18.

وبحسب المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية، فقد العدو 5 مدافع هاوتزر من طراز M777، ونظام رادار مضاد لقذائف الهاون AN/TPQ-48 أمريكي الصنع، ومدفعين هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Gvozdika، ونظام Giatsint-B ومدفعي هاون عيار 120 ملم في سوليدار، وأرتيوموفسك، وألكسندرو كالينوفو.

وأشار إلى أنه تم استخدام الدفاعات الجوية ومحطات الحرب الإلكترونية والأسلحة النارية لتدمير وتشويش 8 طائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من ألكساندروفكا وسيميجوري وزولوتاريوفكا، بالإضافة إلى 4 صواريخ من طراز هيمارس.

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