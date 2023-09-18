ماذا يعني اختراق القوات الأوكرانية للدفاعات الروسية جنوب باخموت؟

قالت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الإثنين، إن استعادة كييف لقرية كليششيفكا جنوب باخموت لها قيمة رمزية كبيرة بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت “فرانس برس، أن “هناك أيضًا بعدًا استراتيجيًا لجهود أوكرانيا لاستعادة باخموت، حيث يلزم هذا الأمر الجيش الروسي بالاحتفاظ بقوة قوامها 50 ألف رجل للدفاع عن تلك المنطقة، الأمر الذي يأمل الأوكرانيون أن يمنحهم ميزة هنا في جنوب البلاد حيث لا يزال الهجوم الأكثر أهمية للهجوم المضاد جاريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا أن قواتها اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من بلدة باخموت الشرقية وسط قتال عنيف في المنطقة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي: “يستمر القتال العنيف في منطقة باخموت... نتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، تم اختراق خط دفاع العدو”.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان كييف أن قواتها استعادت كليششيفكا، وهي قرية جنوب باخموت، والتي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية في الحرب.