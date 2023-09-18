القوات الروسية تفضل هجوما أوكرانيا خطيرا على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق جنوب غرب شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة هجوم إرهابي قام بها نظام كييف على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار".

وأضافت الوزارة، أنه تم إسقاط الطائرات الجوية الأوكرانية بدون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".

ووفقا لتقارير سابقة، تم إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، كتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهاييف على قناته على تيليجرام، أن شظايا إحدى الطائرات بدون طيار تحطمت في أراضي المزرعة، ولم يصب أحد بأذى، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.