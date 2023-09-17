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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مصنع خاركوف للمدرعات

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا على ورش الإنتاج في مصنع خاركوف للمدرعات.

وبينت الدفاع الروسية أنه تمت إصابة خطوط الإنتاج وورش العمل، حيث تتم صيانة وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودمّرت القوات الروسية بواسطة الطيران التكتيكي والمدفعية والصواريخ، معدات وتجمعات للعدو في 114 منطقة أوكرانية.

كما أصابت الضربات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 100 واللواء الميكانيكي 67 التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة القريبة من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت وزارة الدفاع أنه تم صد تسع هجمات من قبل المسلحين الأوكرانيين في أربعة اتجاهات في يوم واحد، وخسر العدو أكثر من 600 مقاتل.

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