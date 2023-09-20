ضربة قوية لـ أوكرانيا.. مفاجأة أمريكية غير سارة لـ زيلينسكي

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يخاطر بالبقاء بدون دعم عسكري أمريكي إذا فشلت واشنطن في حل مشكلة الميزانية.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه "إذا لم يتفق المشرعون الأمريكيون على الميزانية بحلول نهاية الشهر، فستضطر السلطات إلى وقف جميع الأنشطة غير الضرورية… خلال مثل هذه الأحداث في عام 2018، على سبيل المثال، واصلت القوات الأمريكية مطاردة الإرهابيين في الشرق الأوسط".

وأضافت: "لكن تم إلغاء تدريب عشرات الآلاف من الحرس الوطني وجنود الاحتياط”، مضيفا أن “تجميد العمل الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى تأخير تدريب الطيارين الأوكرانيين. وقد تنشأ صعوبات أيضًا في توريد الأسلحة”.

وأوضحت “بوليتيكو” أن هذا يعني أن وزارة الدفاع لن تكون قادرة على إبرام عقود جديدة مع صناعة الدفاع لإنتاج الأسلحة لكييف.

وبلغ الدين الوطني الأمريكي مستوى قياسيا جديدا بلغ 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر.