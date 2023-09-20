بحاجة إلى إصلاحات.. أوكرانيا ترفض 10 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد

كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن رفض أوكرانيا قبول دفعة إضافية من 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" الأكثر تطورًا أرسلتها ألمانيا.

وأرجعت المجلة الألمانية أن سبب رفض الدبابات أنها بحاجة إلى إصلاحات لا يستطيع الجيش الأوكراني تنفيذها بسبب نقص المهندسين المدربين.

وأضافت أن كييف أخطرت برلين بأن الدفعة الأخيرة من الدبابات التي وصلت إلى بولندا تتطلب إصلاحات كبيرة.

ونقلت صحيفة "تيلجراف" البريطانية عن المجلة الألمانية، أن الجيش الأوكراني لاحظ العيوب عند استلام الدبابات في مدينة رزيسزو بجنوب بولندا.

وبعد إرسال فنييها لفحص المركبات، أقرت برلين بأنها لم تكن تعمل بشكل صحيح وستحتاج إلى مزيد من الإصلاحات قبل إرسالها إلى خط المواجهة.

وأكدت أن الوضع محرج بالنسبة لألمانيا، لأسباب ليس أقلها أن هذه هي المرة الثانية التي تحدث فيها مشاكل فنية مع دباباتها، فكانت أول 10 دبابات ليوبارد قدمتها ألمانيا في يوليو كانت لديها مشكلات مماثلة.

وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية أعلنت عن نقل دفعة أخرى من 10 دبابات في أغسطس، قالت الدنمارك في سبتمبر إن 10 دبابات ليوبارد فقط وصلت إلى أوكرانيا، بينما لا تزال 10 دبابات أخرى في الطريق إليها.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية لشبيجل إنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية، لكنها أضافت أن إصلاحات الدبابات جارية بالتعاون مع أوكرانيا.