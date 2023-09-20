رئيس إيران يتهم أمريكا بصب الزيت على النار في أوكرانيا

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية بـ"صبّ الزيت على النار" في أوكرانيا وإشعال الحرب بها من أجل إضعاف الدول الأوروبية.

ودعا رئيسي في كلمته خلال اجتماع الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن لرفع العقوبات عن طهران، مؤكدًا أن إيران لن تتنازل عن حقها في أن تكون لديها طاقة نووية سلمية.

وخلال خطابه، رفع الرئيس الإيراني القرآن الكريم، مؤكدًا أن القيم والتعاليم الإسلامية تؤدي إلى وحدة الشعوب وتبني المجتمعات.

وقال رئيسي في خطابه، إنه ينبغي أن يكون احترام الأديان أحد المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن العالم يشهد فصلًا ثقافيًا متناميًا في المجتمعات الغربية.

وأشار إلى تعاليم القرآن الكريم باعتباره الكتاب الذي جاء به خاتم أنبياء الله، مدينًا العمل المهين المتمثل في حرق القرآن الكريم.

وأكد أن إيران لديها سياسة واضحة فيما يخص "حسن الجوار"، مشيرًا إلى أن طهران مستعدة لتعزيز العمل مع دول الجوار ورفض الوجود الأجنبي في المنطقة.

وطالب واشنطن بأن تثبت حسن نواياها وعزمها على إحياء اتفاق 2015 النووي، متابعًا قوله "نسأل الدول الغربية لماذا وفرتم ملاذاً آمناً لمجموعات إرهابية قتلت 17 ألفاً من الإيرانيين؟".