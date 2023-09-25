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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تعلن موقفها من فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة النووية

المجر
المجر

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الاثنين، إن المجر لن توافق على فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة النووية، لأنها تتعارض مع مصالحها ومن شأنها أن تضعف موقف أوروبا في المنافسة مع الولايات المتحدة. 

وأضاف زيجارتو خلال جلسة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن المجر لم تؤيد قط أي عقوبات يمكن أن تضع عقبات أمام التعاون النووي مع روسيا، ولن ندعم مثل هذه العقوبات أبدا، لأنها تتعارض مع مصالحنا الوطنية. 

وتابع: "نحن نعارض أي عقوبات تتعلق بالتكنولوجيا النووية أو الوقود أو بناء أو تشغيل الطاقة النووية، ونعتقد أن العقوبات الأوروبية في هذا المجال ليست ضرورية، نظرا لأن الولايات المتحدة اشترت ضعف كمية اليورانيوم من روسيا في النصف الأول من هذا العام وحده مقارنة بالعام الماضي".

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المجر روسيا الطاقة النووية اوروبا الولايات المتحدة وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو

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