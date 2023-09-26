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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطع الدعم .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، أن الحلفاء الغربيون قد يغيرون نهجهم في مساعدة أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه "في سبتمبر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه قد تكون هناك نقطة تحول في دعم أوكرانيا بسبب خيبة الأمل المتزايدة في الهجوم الذي طال انتظاره للقوات المسلحة الأوكرانية على المواقع الروسية".

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، لكنها لم تتمكن من تحقيق نتائج كبيرة.

وأضافت أنه “من المتوقع أن يدفعهم اعتراف القادة الغربيين بالفشل في أوكرانيا إلى إعادة النظر في السياسات الحالية وإعادة تخصيص الموارد”.

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وذكرت المجلة الأمريكية، أنه "مع استنفاد الجيش الأوكراني، وخاصة الأصول المهمة مثل الدفاع الجوي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المؤيدون الغربيون سيستمرون في دعم الحرب التي يبدو على نحو متزايد أنه لا يمكن الفوز بها، أو ما إذا كان سيتم قطع الدعم عن كييف”.

أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم المضاد

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