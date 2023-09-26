عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة روسيا الجهنمية لـ ضرب صفوف حلفاء أوكرانيا والوقيعة بينهم

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

تحاول أوكرانيا إبقاء داعميها الدوليين على مقربة منها، حيث تهدد الآثار غير المباشرة للحرب مع روسيا - فضلاً عن القضايا الشائكة المتمثلة في النزاعات الدبلوماسية والإجهاد الناتج عن الصراع والانتخابات - بإزعاج تحالفاتها والإضرار بدعم قضيتها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

سرقوا بيانات جهازه المحمول..نجل بايدن يرفع دعوى قضائية على محامي ترامب السابق

كيسنجر يكشف حجم كارثة إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة وتفوق الجيش المصري الكاسح


تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في كل من أوروبا والولايات المتحدة أن هناك تراجعاً عاماً في دعم التدابير الداعمة لأوكرانيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل الإضافي وتوريد المعدات العسكرية.

هجمات أوكرانية على روسيا

وأشار محللون سياسيون في شركة ”تينيو” لاستشارات المخاطر  إلى أن ”الانقسامات الحزبية تبدو آخذة في الظهور في كل من أوروبا والولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا”، مضيفين أن الحكومات تبدو حريصة على إعطاء الأولوية للسياسات المحلية قبل أوكرانيا، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق في أوكرانيا.

بوتين


وعلى هذا النحو، فهناك مخاوف من أن تستغل روسيا نقاط الضعف والانقسامات لقلب الأمور لصالحها.

ومن المؤكد أن المحللين الروس يعتقدون أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتمد على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا سياسيا وعسكريا.

وقال أحد الأكاديميين والمؤرخين والمؤلفين الروس البارزين وهو سيرجي ميدفيديف : ”أعتقد أن الغرب متعب. الجميع قلقون بشأن الانتخابات الأمريكية في عام 2024 ومزاج الجمهور الأمريكي، وخاصة إذا عاد ترامب أو الجمهوريون بشكل عام إلى السلطة".

بايدن


وعندما اندلع خلاف علني بين بولندا وأوكرانيا الأسبوع الماضي، سارع الكرملين إلى استغلال التوترات.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف للصحفيين (مع أكثر من تلميح ضمني للشماتة) إن روسيا ”تستطيع أن ترى أن هناك احتكاكات واضحة بين وارسو وكييف” وتوقع أن ”هذه الاحتكاكات بين وارسو وكييف سوف تتزايد”.

كيسنجر يكشف حجم كارثة إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة وتفوق الجيش المصري الكاسح

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

مفاجأة ضخمة..أوكرانيا تقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي.. تفاصيل

ومن المرجح أن موسكو كانت تراقب المشاكل التي كانت تختمر بين أوكرانيا وحليفتها وجارتها بولندا بشأن الصادرات الزراعية طوال الصيف.

أسلحة روسية نووي

وفي نهاية المطاف، خلقت روسيا الظروف لتصاعد التوترات في أوروبا الشرقية بعد انسحابها من صفقة حبوب البحر الأسود في يوليو، مما يعني أن الغالبية العظمى من الصادرات الزراعية الأوكرانية كان لا بد من نقلها عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية أو النهرية عبر أوروبا الشرقية
 

2024 أوروبا والولايات المتحدة الرئيس فلاديمير بوتين بولندا وأوكرانيا أوروبا الشرقية خطة جهنمية اهم الاخبار حرب مع روسيا حلفاء أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية حول عودة كورونا.. وهذا هو موقف مصر

ميدو: كنت بهزر في تصريحاتي عن حظ الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة المحتملة

انتخابات الزمالك.. أول رد من حسين لبيب على انسحاب عبد الله جورج

موضوعات متعلقة

سرقوا بيانات جهازه المحمول..نجل بايدن يرفع دعوى قضائية على محامي ترامب السابق

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

كيسنجر يكشف حجم كارثة إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة وتفوق الجيش المصري الكاسح

حديث الرئيس في شرم الشيخ.. وانتخابات الرئاسة في ديسمبر.. وولي العهد السعودي يطلق مشروع تطوير قمم السودة.. والسعدون: المملكة الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

هبوط كبير لليرة التركية اليوم أمام الدولار الأمريكي

أمريكا تعاقب 16 شركة صينية وروسية.. ورد قوي من بكين

ليس النفط.. ستاندرد أند بورز تتوقع نموا قويا للإمارات في عامين

الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. تفاصيل تورط أمريكا في تفجير خط نورد ستريم

السيسي: ميصحش يتقال إن بطل من عندنا سابنا عشان مش قادرين ندعمه

جريمة كاملة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء تفجير نورد ستريم

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

حق دستوري.. وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة

أمر روتيني.. الكرملين يعلن عن اجتماع روسي أرميني عاجل في يريفان |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

خطة روسيا الجهنمية لـ ضرب صفوف حلفاء أوكرانيا والوقيعة بينهم

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

فيديو

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ