مفاجأة ضخمة..أوكرانيا تقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي.. تفاصيل

تحقيق في تعذيب واغتصاب نساء

أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية أن الأدميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ويست أستراليان.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب الصحافة التعليق على الخبر بتأكيد أو نفي مقتل سوكولوف في الهجوم على شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني إن هجوم الجمعة استهدف اجتماعا لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول.

وقالت القوات الخاصة عبر تلجرام: "بعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطاً، بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي. وأصيب 105 آخرين. ولا يمكن ترميم مبنى المقر".

ولم يتضح كيف قامت القوات الخاصة الأوكرانية بإحصاء القتلى والجرحى في الهجوم.

وتمثل أرقام القتلى والجرحى الجديدة زيادة كبيرة عما قاله رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف لإذاعة صوت أمريكا يوم السبت عندما قال إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في الهجوم الذي أدى إلى احتراق المبنى.

وأضاف أن ألكسندر رومانشوك، الجنرال الروسي الذي يقود القوات على طول خط الجبهة الجنوبي الشرقي الرئيسي"في حالة خطيرة للغاية".



وأكد المسؤولون الروس الهجوم الأوكراني يوم الجمعة، قائلين إن صاروخًا واحدًا على الأقل أصاب مقر الأسطول.

كثفت أوكرانيا هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم مع استمرار القوات الأوكرانية في هجوم مضاد مستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر لاستعادة الأراضي من روسيا.

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجارات جديدة في شبه جزيرة القرم.

وبحسب الحاكم المعين من قبل روسيا ميخائيل رازفوشيف، فإن انفجارات اليوم الاثنين كانت نتيجة "تفجير محكم" في المقر الذي تعرض لأضرار بالغة في مدينة سيفاستوبول.

وكتب رازفوشيف على تيليجرام أنه تم التخطيط أيضًا لتفجيرات أخرى في المساء.

في منحى آخر، قال خبراء في مجال حقوق الإنسان مدعومون من الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنهم عثروا على أدلة جديدة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية، وذلك في الوقت الذي رحب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوصول أولى دبابات أبرامز التي أرسلتها الولايات المتحدة.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إنها عثرت على أدلة على جرائم ارتكبها طرفا الحرب ولكن ارتكبتها القوات الروسية أكثر من الأوكرانية، بما في ذلك حالات تعذيب التي كان بعضها مميتًا علاوة على اغتصاب النساء.

