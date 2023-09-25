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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

فيكتور سوكولوف
فيكتور سوكولوف

أعلنت أوكرانيا أنها قتلت فيكتور سوكولوف قائد أسطول البحر الأسود الروسي، في واحدة من أجرأ هجمات كييف حتى الآن على شبه جزيرة القرم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.


قالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في تحديث إن هجوم الجمعة أسفر عن مقتل فيكتور سوكولوف مع 33 ضابطا آخرين.

وقال الأوكرانيون اليوم الاثنين:"بعد إصابة مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطا، من بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي" مضيفين أن أكثر من 100 جندي روسي آخرين أصيبوا.

تضرب أوكرانيا بشكل متزايد أهدافًا روسية استراتيجية في شبه جزيرة القرم بمنطقة البحر الأسود في جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها موسكو منذ عام 2014.

فيكتور سوكولوف


ونفذت يوم الجمعة الضربة الأكثر جرأة حتى الآن؛ وقال مسؤولون في كييف إنهم نجحوا في استهداف موقع قيادة روسي بالقرب من فيرخنيوسادوف، على بعد بضعة كيلومترات من سيفاستوبول.
وأشار معهد دراسة الحرب (ISW) إلى أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن القوات الأوكرانية "قصفت مركز الاتصالات رقم 744 التابع لقيادة أسطول البحر الأسود كجزء من جهد أوكراني واضح لاستهداف منشآت أسطول البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم استخبارات الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، إن روسيا تستخدم شبه جزيرة القرم "كمركز لوجستي" وأن "الهدف النهائي، بالطبع، هو إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية".

وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، في بيان على تطبيق تيليجرام، إن عملية خاصة أطلق عليها اسم "مصيدة السرطان" تم القيام يها بينما كان كبار أعضاء البحرية الروسية مجتمعين، وأن الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحى "بما في ذلك القيادة العليا للأسطول".

وعينت روسيا سوكولوف قائدًا جديدًا لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم في أغسطس 2022، وفقًا لتقارير صادرة عن وكالة تاس الإعلامية الحكومية في ذلك الوقت.

وقبل هجوم الجمعة، نفذ الأوكرانيون سلسلة جديدة من الضربات على شبه جزيرة القرم.
فقد ضربوا مطاراً عسكرياً روسياً في ساكي، وأضعفوا الدفاعات الجوية الروسية على الساحل الشمالي الغربي، ونفذوا هجوماً صاروخياً على الحوض الجاف الرئيسي ومنشأة إصلاح السفن في سيفاستوبول، مما أدى إلى شل غواصة عمل  غواصة هجومية وسفينة إنزال.

وفي ضوء الهجمات اليوم،  فقد تم رفع حالة التأهب الجوي فوق سيفاستوبول، واستعادة حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم.

وذكرت الصحف الدولية، أنه تم رفع التحذير الصادر بشأن غارة جوية على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في وقت متأخر من اليوم الاثنين، مضيفة أيضًا أن حركة المرور على جسر القرم عادت بعد أن تم تعليقها في وقت سابق من المساء.
يأتي ذلك فيما قالت روسيا إنها أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، حيث قال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت سبع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بيلجورود ، وبحسب جلادكوف، لم تقع إصابات.

وصد الدفاع الجوي الروسي هجوما صاروخيا فوق شبه جزيرة القرم، بحسب ما قاله  رئيس مدينة سيفاستوبول التي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم .

قال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول: "جيشنا يصد هجوما صاروخيا. وفقا للبيانات الأولية، أسقط الدفاع الجوي صاروخا بالقرب من مطار بيلبيك العمل مستمر".

استخبارات أسطول البحر الأسود أسطول البحر الأسود الروسي فيكتور سوكولوف

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