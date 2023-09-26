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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

طلب من الإنتربول
طلب من الإنتربول بالقبض على الهارب

قال مصدر في الكويت إن  السلطات تحقق مع مواطن كويتي في عملية نصب ضخمة بالملايين كان شريكه فيها مقيم مصري لاذ بالفرار إلى الخارج، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

وتخاطب السلطات الكويتية الدولية الإنتربول الدولي للقبض على الشريك و المتهم المصري الهارب، بينما يُحاكم  الكويتي حالياً بتهمة النصب والاحتيال ولا يزال محبوساً على ذمة القضية.
ويدعي الكويتي أمام المحاكم أنه ضحية أيضاً ولم يكن يعلم أن العقارات التي يتم شراؤها وهمية.


وقال مصدر مطلع أن هناك أكثر من 100 قضية مرفوعة بالمحاكم ضد وافد مصري (هارب) استطاع جمع  25 مليون دينار من بيع العقارات الوهمية بعد أن فوضه رجل أعمال كويتي بالتوقيع مقابل الشراكة فيما يقومون ببيعه من الوهم للمواطنين.

ذكر المصدر إن حكماً غيابياً صدر بحبس المتهم المصري لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأضاف المصدر أن 90% من القضايا المرفوعة من الضحايا بتهم (شيك بدون رصيد) وذلك لأن المتهم الهارب كان يصدر شيكات لهم بالأرباح

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