الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

رغم أنه من عينه

لا يتبع أعلى ضباط الجيش الأمريكي أنماطا معتادة في القيادة، ففي قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، صرخ الجنرال مارك ميلي في وجه القوات الأوكرانية المتجمعة حوله والتي تدربها القوات الأمريكية لكي يستعدوا بقوة لمحاربة الروس، وذلك في وقت سابق من الحرب وليس الآن، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

كان ذلك مشهدًا كلاسيكيًا لجنرال أمريكي يحشد قوات أخرى، غير قوات بلاده.

حرب أوكرانيا وليست حربنا

هذا الحماس من الجنرال ميلي جعل مسئولي إدارة بايدن يشعرون بالإحباط، حيث أكدوا للجنرال باستمرار أن هذه حرب أوكرانيا، وليست حرب أمريكا، لأنهم يخشون المزيد من تصعيد التوترات مع موسكو.

في العامين الماضيين، حشد ميلي الحلفاء لتوفير الأسلحة للقوات الأوكرانية.

ولكن مع مغادرته منصبه في نهاية الشهر، فإن عمله لدعم أوكرانيا سيكون مجرد جزء واحد من إرث معقد ومنقسم.

يشتهر ميلي بحماسته الصاخبة وكلامه الصريح، وهو محبوب ومذموم في نفس الوقت.

انتقلت فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات من أزمة إلى أخرى – الوباء، والحرب الأوكرانية، والانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وبالون التجسس الصيني، والاحتجاجات العنصرية في يونيو 2020 في واشنطن، وأعمال الشغب في 6 يناير 2021 في الكابيتول هيل.

ترامب من اختاره

ربما كانت جاذبيته وصراحته ما جعلته محبوبًا في البداية لدى الرئيس آنذاك دونالد ترامب، الذي رفض اختيار قادة البنتاجون لمنصب رئيس الأركان واختار ميلي.

ولكن مع مرور الوقت، أثار الجنرال غضب رئيسه ترامب وأصبح هدفًا لليمين المحافظ.

وعارض ميلي مجموعة من خطط ترامب، بما في ذلك مطالبته بسحب جميع القوات من العراق وسوريا، ورغبته في وضع قوات عاملة في شوارع واشنطن لمواجهة الاحتجاجات العنصرية، وتحركه لحظر خدمة الرجال والنساء المتحولين جنسياً.

الجنرال الخائن

كما وصفت العديد من الكتب المنشورة مخاوف ميلي العميقة بشأن لياقة ترامب كقائد أعلى ومخاوفه من أن ترامب سيحاول استخدام الجيش في جهوده لمنع انتخاب الرئيس جو بايدن.

وطالب الجمهوريون باستقالته بعد الكشف عن أنه تحدث مرتين مع نظيره الصيني لطمأنته بأن الولايات المتحدة لن تشن هجومًا مفاجئًا.

انتقد ترامب ميلي ووصفه بأنه “أحمق” وزعيم فاشل، ووصفه بعض الجمهوريين بالخائن.

ودافع ميلي عن التواصل مع الصين باعتباره أمرًا روتينيًا ورفض الاتهامات الموجهة اليه بالعصيان لإجراءه مكالمات لتهدئة المخاوف التي سمعها من دول أخرى من أن ترامب قد يبدأ حربًا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

كان شعار ميلي المستمر، والذي كرره أمام الكونجرس، هو أن ولاءه هو "لهذه الأمة وشعبها والدستور".

وفي إشارة إلى دعوة الصين باعتبارها خيانة، طالب السيناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري من فلوريدا، بايدن بإقالة ميلي، قائلاً إن أفعاله تقوض الرئيس وتهدد "بتمزيق مبدأ أمتنا القديم المتمثل في السيطرة المدنية على الجيش".

أهم قادة الجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

ويدافع عنه آخرون، ووصفه الجنرال المتقاعد باري ماكافري، الذي خدم مع ميلي، بأنه "رئيس الأركان الأكثر أهمية" منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن "ترامب كان ولا يزال يشكل خطرًا على ديمقراطيتنا".