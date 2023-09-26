عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم أنه من عينه

الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

مارك ميلي
مارك ميلي

لا يتبع أعلى ضباط الجيش الأمريكي أنماطا معتادة في القيادة، ففي قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، صرخ الجنرال مارك ميلي في وجه القوات الأوكرانية المتجمعة حوله والتي تدربها القوات الأمريكية لكي يستعدوا بقوة لمحاربة الروس، وذلك في وقت سابق من الحرب وليس الآن، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

أسوأ استقبال لرئيس دولة .. زيلينسكي يزور بولندا دون لقاء أي مسئول رسمي

وسط مخاوف من الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمي اليوم

كان ذلك مشهدًا كلاسيكيًا لجنرال أمريكي يحشد قوات أخرى، غير قوات بلاده.

 

حرب أوكرانيا وليست حربنا

هذا الحماس من الجنرال ميلي جعل مسئولي إدارة بايدن يشعرون بالإحباط، حيث أكدوا للجنرال باستمرار أن هذه حرب أوكرانيا، وليست حرب أمريكا، لأنهم يخشون المزيد من تصعيد التوترات مع موسكو.

في العامين الماضيين، حشد ميلي الحلفاء لتوفير الأسلحة للقوات الأوكرانية.

ولكن مع مغادرته منصبه في نهاية الشهر، فإن عمله لدعم أوكرانيا سيكون مجرد جزء واحد من إرث معقد ومنقسم.

يشتهر ميلي بحماسته الصاخبة وكلامه الصريح، وهو محبوب ومذموم في نفس الوقت. 

انتقلت فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات من أزمة إلى أخرى – الوباء، والحرب الأوكرانية، والانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وبالون التجسس الصيني، والاحتجاجات العنصرية في يونيو 2020 في واشنطن، وأعمال الشغب في 6 يناير 2021 في الكابيتول هيل.

ترامب من اختاره

ربما كانت جاذبيته وصراحته ما جعلته محبوبًا في البداية لدى الرئيس آنذاك دونالد ترامب، الذي رفض اختيار قادة البنتاجون لمنصب رئيس  الأركان واختار ميلي. 

ولكن مع مرور الوقت، أثار الجنرال غضب رئيسه ترامب وأصبح هدفًا لليمين المحافظ.

وعارض ميلي مجموعة من خطط ترامب، بما في ذلك مطالبته بسحب جميع القوات من العراق وسوريا، ورغبته في وضع قوات عاملة في شوارع واشنطن لمواجهة الاحتجاجات العنصرية، وتحركه لحظر خدمة الرجال والنساء المتحولين جنسياً.

الجنرال الخائن

كما وصفت العديد من الكتب المنشورة مخاوف ميلي العميقة بشأن لياقة ترامب كقائد أعلى ومخاوفه من أن ترامب سيحاول استخدام الجيش في جهوده لمنع انتخاب الرئيس جو بايدن. 

وطالب الجمهوريون باستقالته بعد الكشف عن أنه تحدث مرتين مع نظيره الصيني لطمأنته بأن الولايات المتحدة لن تشن هجومًا مفاجئًا. 

انتقد ترامب ميلي ووصفه بأنه “أحمق” وزعيم فاشل، ووصفه بعض الجمهوريين بالخائن.

ودافع ميلي عن التواصل مع الصين باعتباره أمرًا روتينيًا ورفض الاتهامات الموجهة اليه بالعصيان لإجراءه مكالمات لتهدئة المخاوف التي سمعها من دول أخرى من أن ترامب قد يبدأ حربًا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته. 

كان شعار ميلي المستمر، والذي كرره أمام الكونجرس، هو أن ولاءه هو "لهذه الأمة وشعبها والدستور".

وفي إشارة إلى دعوة الصين باعتبارها خيانة، طالب السيناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري من فلوريدا، بايدن بإقالة ميلي، قائلاً إن أفعاله تقوض الرئيس وتهدد "بتمزيق مبدأ أمتنا القديم المتمثل في السيطرة المدنية على الجيش".

أهم قادة الجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

ويدافع عنه آخرون، ووصفه الجنرال المتقاعد باري ماكافري، الذي خدم مع ميلي، بأنه "رئيس الأركان الأكثر أهمية" منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن "ترامب كان ولا يزال يشكل خطرًا على ديمقراطيتنا".

أهم الأخبار الآن أهم الأخبار العالمية اهم الاخبار 6 يناير 2021 2020 احتجاجات البنتاجون الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي بالون التجسس بالون التجسس الصيني جنرال امريكي أهم قادة الجيش الأمريكي الجنرال الخائن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار البنزين والديزل في أمريكا والسبب مصافي التكرير

وسط مخاوف من الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمي اليوم

تحذير خاص للصين من الطاقة الدولية لهذا السبب

روشتة وكالة الطاقة الدولية لإنقاذ الأرض من رعب الحرارة والدمار

الوقت لم يفت بعد.. وكالة الطاقة: إنقاذ العالم مازال ممكنا

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

شاهد فيديو لبوتين خلال زيارة سرية لفنلندا قبل 30 عامًا

انخفاض نهر المسيسيبي وأزمة مياه شرب تواجه ولاية أمريكية

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: القيادات داعمة لنا ومتواجدون بالقرب منا

تقارير فرنسية تتهم ماكرون بالازدواجية بعد ظهور زوجته بفستان يشبه العباءة الإسلامية

217 مكتب شهر عقارى توثق تأييدات المواطنين فى الانتخابات الرئاسية 2024

توافُد أعضاء مجلس النواب للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

الأفضل في مصر.. جامعة القاهرة تحقق ريادة إقليمية وقفزات بـ المؤشرات الدولية

قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات الإدارة المحلية بالحوامدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ