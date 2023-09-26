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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مخاوف من الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمي اليوم

ارشيفية
ارشيفية

انخفضت العقود الآجلة لخام ‎برنت دولارا واحدا ليصل تداوله إلى 92.29 دولار للبرميل، فيما يقول محللين دوليين بتقلبات مستمرة في السوق الدولي.

حيث شهدت الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار النفط، حسبما  أفادت صحف دولية عدة.

كما انخفض سعر خام برنت في بورصة لندن ICE (العقود الآجلة لبورصة إنتركونتيننتال) بمقدار 0.47 دولارًا أمريكيًا ليتداول عند 92.82 دولارًا أمريكيًا، في حين انخفض سعر النفط الخام الخفيف في بورصة نيويورك التجارية NYMEX (بورصة نيويورك التجارية) بمقدار 0.36 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 89.30 دولارًا أمريكيًا.

وأمس خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنتًا خلال الجلسة ليتم تداولها عند 93.29 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 35 سنتًا ليغلق عند 89.68 دولارًا للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضت الأسعار بعد أن هز بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، الأسواق المالية العالمية وأثار مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على الطلب على النفط.

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