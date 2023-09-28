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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يعلن إرسال سلاح خطير إلى الحدود مع روسيا

طائرات أواكس
طائرات أواكس

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أنه سيتم إرسال طائرات مراقبة من طراز أواكس إلى ليتوانيا بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من حدود الحلف.

وقال حلف الناتو في بيان له، إنه سيرسل طائرات مراقبة تابعة لنظام الإنذار والتحكم المحمول جوا "أواكس" إلى شياولياي بـ ليتوانيا. 

وأضاف الناتو في بيانه، أن أول طائرتين ستصل اليوم، الخميس، لمراقبة التحركات العسكرية للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع الحلف.

وأشار إلى أن طائرات المراقبة أواكس ستبدأ خلال الأيام المقبلة بالقيام بطلعات جوية استطلاعية  فوق أراضي الحلف ستستمر عدة أسابيع.

وتنتمي هذه الطائرات إلى أسطول مكون من 14 طائرة مراقبة تابعة لـ حلف شمال الأطلسي ومقرها جيلينكيرشن بألمانيا، ومن المقرر أن يتم إرسال حوالي 150 عسكريا إلى سياولياي للإشراف على هذه الطائرات.

حلف شمال الأطلسي الناتو ليتوانيا أواكس حلف الناتو روسيا

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