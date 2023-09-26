حلف فاشي.. مجلس الأمن الروسي: فرص الصراع مع الناتو تتزايد

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الخيارات أمام روسيا لتجنب الصراع مع الناتو تصبح أقل مع تحوله لحلف فاشي.



ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الأحداث الأخيرة المحيطة بروسيا تترك لها خيارات أقل فأقل باستثناء الصراع المباشر مع "الناتو"، الذي تحول إلى كتلة فاشية بشكل علني.

وجاء ذلك فيما نشره مدفيديف على قناته الرسمية على تطبيق "تيليجرام"، حيث كتب:

١- الحيوانات الكندية المتآخية بقيادة رئيس الوزراء ترودو يجتمعون في البرلمان مع النازيين.

٢- تسليم دبابات أبرامز من ترسانات "الناتو".

٣- وعدوا بتزويد سلطات كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.

وكان البرلمان الكندي قد وجه دعوة إلى ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عاما، لحضور اجتماع البرلمان على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 22 سبتمبر الجاري، والذي قدمه رئيس مجلس العموم، وسط تصفيق الجمهور، باعتباره "محاربا" من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان هونكا عضوا سابقا في فرقة المتطوعين "جاليسيا" التابعة لقوات الأمن الخاصة النازية "إس إس"