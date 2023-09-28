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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام مصر و5 دول.. صندوق النقد يعلق على توسع مجموعة بريكس

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق يرحب بتوسيع مجموعة بريكس والتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة.

 

وحسب شبكة “آر تي” الروسية،  قالت كوزاك: "تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار".

 

وأضافت كوزاك، أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي.

 

وقالت: "نحن نحذر من تكاليف التجزئة، لكننا بالطبع نرحب بالدول التي تعمل معا للتغلب على المشاكل وإيجاد الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي".

 

وتمت دعوة مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في يناير 2024.

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذر صندوق النقد الدولي، من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات منفصلة.

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صندوق النقد الدولي يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن “الصين قادرة على تحقيق نمو أعلى على المدى المتوسط ​​إذا اغتنمت الفرصة لإعادة توازن اقتصادها عبر الإصلاحات”.

 

وأضاف أن “البيانات الحديثة تظهر بعض علامات الاستقرار في توقعات النمو بالصين”.

صندوق النقد الدولى مجموعة بريكس

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