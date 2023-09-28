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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعلن عن ظاهرة تحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

التضخم في ألمانيا
التضخم في ألمانيا

أعلنت ألمانيا اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، عن انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022.

وقالت إن معدل التضخم تباطأ في ألمانيا بشكل ملحوظ، حيث انخفض إلى أدنى معدل له – 4.5٪. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى أقل من 5% منذ أن الحرب الأوكرانية، بحسب ما أوردته إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية.

وتقول الإحصائيات الصادرة اليوم الخميس، إن معدل التضخم في ألمانيا انخفض إلى 4.5% في سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 6.1% في أغسطس.

وكان المعدل 4.3% في فبراير قبل أن يؤدي الهجوم الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم.

وتضررت بشكل خاص الصناعة الألمانية، التي كانت تعتمد بشكل خاص على النفط والغاز الروسي الرخيص.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في سبتمبر وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تباطؤ زيادات أسعار الطاقة.

المانيا الحرب الأوكرانية معدل التضخم

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