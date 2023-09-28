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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا وإسرائيل يتشاركان في صناعة سلاح خطير |تفاصيل

منظومة الدفاع الصاروخي
منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3"

وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف جلانت خلال زيارته إلى برلين، إعلان نوايا حول مشروع درع صاروخية "سهم 3".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال توقيع المشروع، إن منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3" دقيقة، ولكنها لا يمكنها التصدي للصواريخ البالستية المحملة برؤوس نووية.

وأضاف جلانت أن إسرائيل مستعدة لتطوير التعاون العسكري مع شركائها، لافتا إلى أن إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم.

وفي العام الماضي، وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على توقيع اتفاقية مع نظيرتها الألمانية، لتزويد ذراع البحر الإسرائيلي بثلاث غواصات متطورة.

ووفقا لوسائل إعلان عبرية، أقيم في تل أبيب احتفال توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام وزارة الجيش اللواء احتياط أمير إيشيل ، والمدير العام لشركة تيسين كروب الألمانية الدكتور رولف ورز، كما حضره القائد دافيد سار سلمى ومسؤولون كبار آخرون.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن إسرائيل ستشتري ثلاث غواصات من سلسلة جديدة تسمى "ديكر" بقيمة تقارب 3 مليارات يورو.

وستقوم الحكومة الألمانية بتمويل جزء من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017، كما سيتم تسليم الغواصة الأولى إلى البحر في غضون 9 سنوات. 

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