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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق نتنياهو على انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، بانضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي.

 

وقال "اليوم نحتفل بلحظة مهمة وسعيدة لجميع مواطني إسرائيل.. تم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي، أخيرًا بعد سنوات عديدة".

 

وخاطب نتنياهو الجمهور في إسرائيل قائلا: "هذا سيوفر لكم أيها المواطنون الإسرائيليون الكثير من الوقت، والكثير من المتاعب والكثير من المال. أولئك الذين يرغبون في زيارة الولايات المتحدة لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار أشهر للحصول على موعد فقط".

وأضاف "لقد عملنا على هذا الأمر لسنوات عديدة، ما يقرب من عقد من الزمن، بل وأكثر من ذلك في العام الماضي عندما مررنا تشريعات واسعة النطاق في الكنيست".

 

وأشار نتنياهو أيضا إلى العلاقات مع واشنطن: "هذا القرار هو دليل آخر على العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابع "أود أن أعرب عن امتناننا العميق للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعمه خلال هذه الخطوة، وهي خطوة من شأنها أن ومواصلة تعزيز العلاقات بين الدول".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي إسرائيل والولايات المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

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