وزير دفاع إسرائيل يكشف عن خسائر كبيرة لـ جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن الأزمة القضائية تفرض خسائر لا تطاق على الجيش والأجهزة الأمنية.

أوضح جالانت، أن “إيران تنشئ مطارا في جنوب لبنان”، مشيرا إلي أن إيران تستخدم فصائل مسلحة في العراق لتقويض أمن الحدود العراقية الأردنية.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقييماً للوضع الأمني في مبنى الكرياه بتل أبيب.

وشارك في الجلسة، وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الشاباك والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومنسق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس قسم العمليات في الجيش وآخرين.