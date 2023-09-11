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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 83 امرأة و678 طفلا.. إسرائيل تعتقل 5000 فلسطيني منذ مطلع 2023

أرشيفية
أرشيفية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من (5000) فلسطيني، بينهم (83) امرأة، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري (2350) أمرا، بينهم (1245) أمرا جديدا، و(1105) أمر تجديد.

وأكد نادي الأسير، في بيان له، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال استمرت في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها عبر جملة من السياسات الثابتة والممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال صعدت من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، من خلال جريمة "العقاب الجماعي"، التي تشكل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدمها على نطاق واسع، في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة.

وأكد نادي الأسير أن جريمة الاعتقال الإداري تعتبر الشاهد الأبرز على محاولة الاحتلال المستمرة لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عددها (2350) أمرًا، وكان أعلاها في شهر يوليو الماضي، إذ بلغت 370 أمرا، يليه شهر أغسطس بـ362 أمرًا.

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).

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بينهم 83 امرأة و678 طفلا.. إسرائيل تعتقل 5000 فلسطيني منذ مطلع 2023

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