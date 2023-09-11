إسرائيل تحذر من كارثة بيئية وتغلق "شاطئ زيكيم" شمال قطاع غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة الإسرائيلية، قررت إغلاق "شاطئ زيكيم” شمال قطاع غزة الخميس الماضي، وذلك بسبب مخاوف شديدة من وقوع كارثة بيئية.

ووفقا للصحيفة فأن الشاطئ أصيب بتلوث شديد، إثر تعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة شمال قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة أبدت السلطات الصحية الإسرائيلية ​​قلقا بالغا، بسبب تدفق حوالي 13 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من شمال غزة إلى البحر، كل يوم.

وونقلت الصحيفة عن مديرة قسم جودة البيئة في مجلس شاطئ عسقلان الاستيطاني، قولها: “تظهر الفحوصات التي نجريها مستويات عالية جدًا من القولونيات البرازية في مياه البحر، وهو أمر مقلق للغاية، إنه خطر حقيقي على الإسرائيليين ولهذا السبب نحظر السباحة”.