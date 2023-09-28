هاشتاج السيسي أصيل نردله الجميل يتصدر الترند.. ومغردون: رجل المهام الصعبة

تصدر هاشتاج #السيسي_اصيل_نردله_الجميل قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعبيرا عن تأييد ودعم الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانهالت التغريدات عبر تويتر للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقدمه للوطن من إنجازات وتقدم للبلد.

وجاءت التغريدات بعبارات من الحب والتأييد كالآتي:

انت ما تعرفش ان انت نور عينينا ولا ايه، ربنا معاك ياسيسي، لأنك صادق - لابد أن نحبك، رئيس صريح وواضح - تحملت الكثير من اجلنا - معاك للنهاية يا رئيسنا العظيم، رجل المهام الصعبة.

وأدخلت وزارة النقل في عهد الرئيس السيسي، وسائل نقل ظهرت لأول مرة في مصر منها ما تم تنفيذه مثل القطار الكهربائي الخفيف وما يجري تنفيذه مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

وساعدت خطة الوزارة بتكليف من الرئيس في ربط وسائل النقل المختلفة ببعضها مما سهل على المواطنين التنقل بسهولة داخل القاهرة الكبري وخارجها فضلا عن توفير الوقت والوقود.

وفي هذا الشأن تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار هذه الخطة نفذت وزارة النقل في عهد الرئيس السيسي عددا من المشروعات في هذا القطاع نستعرضها في التقرير التالي.

https://x.com/hashtag/السيسي_اصيل_نردله_الجميل?t=NNGx-0icNTs45JyEmpIkLQ&s=08