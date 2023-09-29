حصول المعامل المركزية بالإسكندرية على الاعتماد من إيجاك

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصول المعامل المركزية بالإسكندرية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك بوزارة التجارة والصناعة و ذلك طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وقدمت طهيو التهنئة والشكر والتقدير لكل فريق العمل بإدارة المعامل وعلى رأسهم الدكتورة هبة الخياري مديرة إدارة المعامل بالإسكندرية للجهد المبذول من جميع العاملين للحصول على الاعتماد والذي أصبح ساري لمدة ٤ سنوات.

وقد أعرب المجلس الوطني للاعتماد عن خالص تقديره للجهود المخلصة المبذولة متمنياً دوام النجاح و الرقي و الازدهار و أشار بالسماح للمعامل المركزية بالإسكندرية باستخدام شعار الاعتماد الخاص بالمجلس طبقاً لقواعد العمل بالمجلس (R4G)