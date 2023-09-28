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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطلاب يدخلوا بعرقهم .. تامر أمين ينفعل بسبب اشتراطات الزي بـ طب الإسكندرية

تامر أمين
تامر أمين

انفعل الإعلامى تامر أمين بسبب المحظورات والقواعد المنظمة للزي داخل الحرم الجامعي، التي أعلنتها كلية طب الإسكندرية وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2023 والذي سينطلق بعد غدًا السبت.


وأكد تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه يتفق بنسبة مليون في المائة بالجزء الأول لبيان كلية طب الإسكندرية، والذى يطالب باحترام الحرم الجامعى.

ومن ضمن الشروط التي انتقدها تامر أمين هو شرط عدم إرتداء “الكاب” بالنسبة للبنات والأولاد قائلا:" الكاب اوقات موضة، وللحماية من الشمس وأوقات بيلبسوه عشان مش مسرحين شعرهم، إى العيب فى لبس الكاب دا تشدد مالوش لازمة".

وأضاف تامر أمين: "أعلم أن النية خير، الجزء الاول انا متفق فيه مليون فى المية، لكن ما ينفعش نخنق الشباب والبنات لأن كل يوم هتحصل مشاكل وخناقات على باب الجامعة".

وانتقد تامر أمين قرار الكلية بحظر  استخدام مساحيق التجميل والعطور بصورة مبالغ فيها، قائلا:" خلى الناس تحط برفان بلاش تخنقوا الشباب ولا يخشوا بعرقهم أحسن".

المحظورات:


وحدد بيان طب اسكندرية مثالا للمظاهر التي لا يعد من اللائق ارتدائها داخل الحرم الجامعي وهي:

1 الملابس الشفافة والقصيرة والقمصان بدون أكمام.

2 أغطية الرأس الرياضية.

3 البطلونات شديدة القصر والشورتات وذات الخصر المنخفض Low Waist.

4 الملابس ذات الشقوق المصممة هكذا Designer cute.

5 تصفيف الشعر بطرق غير لائقة للإناث والذكور والإكسسوارات غير اللائقة للإناث والذكور.

6 الملابس الرياضية مثل Sweat Pants 7.

7 الملابس المكتوب عليها عبارات لا تتناسب مع أخلاقيات الحرم الجامعي وكذلك المطبوع عليها عبارات لا تتناسب مع أخلاقيات الحرم الجامعي وكذلك المطبوع عليها صور غير لائقة.

8 الجلاليب للطلاب.

9 الأحذية المفتوحة والشباشب Sandals are allowed for girls whenever appropriate.

10 استخدام مساحيق التجميل والعطور بصورة مبالغ فيها Soiree Makeup.


11 استخدام طلاء الأظافر وعدم تقليمهم بالشكل اللائق، حيث إن طول الأظافر وعدم تقليمها بالشكل اللائق قد يؤثر سلبا على المريض في المرحله الإكلينيكية أو الأجهزة التي يتدرب عليها الطالب في معامل المهارات.

12 الشعر والشارب والذقن غير المهذب بعناية عمل الوشم أو إظهار الجسم.

وذيل المنشور بتوقيع الدكتور إيمان يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

 

 

الإعلامي تامر أمين الحرم الجامعى الاسكندرية الشباب والبنات العام الدراسي الجديد 2023 الملابس الرياضية تصفيف الشعر

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