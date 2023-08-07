تنسيق 2023 كليات جديدة بجامعة الإسكندرية الأهلية.. شروط القبول

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية عن طرح عددًا من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة خلال العام الدراسي من خلال كليات ( الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الهندسة - علوم الحاسب والبيانات - العلوم).
تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية
1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
2- الدخول والضغط علي رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية”.
3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.
4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.
5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.
مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023
- كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري
- كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري
- كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري
- كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري
- علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري
- الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري
- إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري
- كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري
- العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري
الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية العام الماضى
الطب 82%.
طب الاسنان 80%.
العلاج الطبيعى 78%.
الصيدلة 74%.
الطب البيطري 70%.
الهندسة 68%.
علوم الحاسب 62%.
العلوم الأساسية 55%.
التكنولوجيا الحيوية 55%.