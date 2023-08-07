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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023 كليات جديدة بجامعة الإسكندرية الأهلية.. شروط القبول

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية عن طرح عددًا من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة خلال العام الدراسي من خلال كليات ( الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الهندسة - علوم الحاسب والبيانات - العلوم).

 

تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية 


1-  يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

2- الدخول والضغط علي رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية”.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4-  يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

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مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023 

 

  1. كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري
  2. كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري
  3. كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري
  4. كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري
  5. علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري
  6. الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري
  7. إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري
  8. كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري
  9. العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية العام الماضى 

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعى 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

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