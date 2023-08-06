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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة بالأعلام والشيكولاتة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط .. الآن
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 ، نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الرسمي على الإنترنت.

 

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والتمريض
تنسيق الجامعات 2023 ، أنطلق اليوم انطلاق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2023 ، ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات الماضية القليلة بعد انطلاق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2023  ، وتعد كليات القطاع الطبي بما فيهم كلية التمريض بالاضافة الي الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات   والتي تعد  أكثر الكليات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل .

 

مؤشرات الكليات 2023.. هل ينخفض تنسيق الجامعات الأهلية 2023؟
يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية،  والذي سينطلق الفترة المقبل وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
 

جامعة جنوب الوادي : لا صحة لإلغاء مشاركة طلابنا بمشروع محو الأمية
أعلنت جامعة جنوب الوادى، فى بيان لها اليوم السبت، عدم صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلغاء مشاركة طلاب الجامعة فى مشروع محو الأمية.

 

"مصر بتتقدم"|تفاصيل توظيف التكنولوجيا بالتعليم وتأهيل المدارس للجودة في عهد الرئيس السيسي
شهدت منظومة التعليم في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من الانجازات في مجال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية .

 

بالأعلام والشيكولاته .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة
استقبلت جامعة سوهاج، صباح اليوم السبت، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالثانوية العامة بالأعلام والشيكولاته وزجاجات المياه الباردة، وذلك ترحيبًا بهم وتهنئة لهم ولأولياء أمورهم بنجاح طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023م.

 

خبير اقتصادي: إنتاج الهيدروجين في مصر يحمل فرصا واعدة
 قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مصر تنفذ  حاليا سلسلة مشروعات خضراء صديقة للبيئة في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي والري، من بينها مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، ويعد رابع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، وأكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولتية بدون تخزين على مستوى العالم.

 

اخبار التعليم اخبار التعليم المهمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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