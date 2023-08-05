"مصر بتتقدم"|تفاصيل توظيف التكنولوجيا بالتعليم وتأهيل المدارس للجودة في عهد الرئيس السيسي

شهدت منظومة التعليم في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من الانجازات في مجال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد “بالتفاصيل والأرقام ” ، أبرز ما تم إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية :

تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.

تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.

توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي،وكذلك التوصيلات الداخلية،بنسبة إنجاز (100%).

تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.

الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانويبنسبة إنجاز (100%).

توفيرعدد (3.317883) جهازتابلتلجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021)بنسبة إنجاز (100%).

استكمال تجهيز عدد (19) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000) متدرب ،و عدد البرامج التدريبية (3) برامج.

عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.

عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.



تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

كما اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة ، وفيما يلي أبرز ما تم انجازه في هذا الشأن :