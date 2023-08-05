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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"مصر بتتقدم"|تفاصيل توظيف التكنولوجيا بالتعليم وتأهيل المدارس للجودة في عهد الرئيس السيسي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت منظومة التعليم في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من الانجازات في مجال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد “بالتفاصيل والأرقام ” ، أبرز ما تم إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية  :

  • تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.
  • تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.
  • توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم  الثانوي،وكذلك التوصيلات الداخلية،بنسبة إنجاز (100%).
  • تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.
  • الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
  • توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية  لمدارس التعليم الثانويبنسبة إنجاز (100%).
  • توفيرعدد (3.317883) جهازتابلتلجميع طلاب المرحلة الثانوية  في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021)بنسبة إنجاز (100%).
  • استكمال تجهيز عدد (19)  مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.
  • عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000) متدرب ،و عدد البرامج التدريبية (3) برامج.
  • عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.
  • عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.
     

 تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة 

كما اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة ، وفيما يلي أبرز ما تم انجازه في هذا الشأن :

  • حصلت عدد (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2015/2016
  • حصلت عدد (1308) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2016/2017
  • حصلت عدد (805) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي2017/2018
  • حصلت عدد (888) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2018/2019
  • وتوقفت زيارة  المدارس عام 2020 بسبب تعليق الدراسة  في ظل تداعيات جائحة كورونا.
  • إجمالي من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منهم عدد (357) مدرسة تعليم خاص، وعدد (3955) مدرسة تعليم حكومي. بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.
  • بلغ  عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منهم عدد (809)  مدرسة  رياض الأطفال، وعدد المدارس الابتدائي (288) مدرسة ومدارس الإعدادي (205) مدرسة ومدارس الثانوي العام (25) مدرسة.
  • تم تدريب 15000 كادر ومعلم على معايير  ونشر ثقافة الجودة.
التكنولوجيا التعليم السيسي الرئيس العملية التعليمية

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