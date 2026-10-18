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البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية

مجلس النواب
مجلس النواب
رحمة سمير

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته الطارئة بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني صباح اليوم بقصر الاتحادية.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.

وقرر مجلس الدفاع الوطني الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين شعبي البلدين، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

كما قرر تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وأكد مجلس الدفاع الوطني مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.

مجلس النواب ر هشام بدوي السيسي الوطني السعودية

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