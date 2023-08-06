أخبار التعليم |مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم .. لو مجموعك أقل من 90% هتلحق أسنان وصيدلة.. دورة تدريبية للمعلمين فى معهد القومي للبحوث الفلكية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع استقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل تنسيق القبول بالجامعات

تتابع اليوم معامل جامعة حلوان أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، مع انطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة زاد البحث عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 حيث يترقب الطلاب انطلاق التنسيق لاستكمال التعليم الجامعي حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيله كاملة خلال الأيام المقبلة.

مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم .. لو مجموعك أقل من 90% هتلحق أسنان وصيدلة

يترقب طلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم ، انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل، ليبدأ الطلاب الحاصلون على 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 فأكثر، وهم 22304 طلاب، في تسجيل رغباتهم.

دورة تدريبية للمعلمين فى معهد القومي للبحوث الفلكية .. اليوم

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومركز تعليم الفلك OAE-Egypt، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك IAU-OAE، دورة تدريبية المعلمين فى ”اساسيات علوم الفلك والأرصاد الفلكية“.

شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة| تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .