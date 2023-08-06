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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق .. اليوم

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تواصل اليوم معامل جامعة حلوان أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقد اعلنت الجامعة الاستعدادات والمعامل التي تم تعقيمها بشكل جيد، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، حيث أن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة هي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم، وذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات اعتبارًا من امس السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر 22304 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.

أعمال التنسيق الإلكتروني استقبال طلاب الثانوية العامة التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

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