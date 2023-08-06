لطلاب الثانوية العامة 2023 .. موعد التقديم بالشعبة الفرنسية في كلية الحقوق

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، شروط القبول المقترحة بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرة إلى أنه يجب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، وأن يكون مجموعه للقبول بكلية الحقوق انتظام، وأن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية.

حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة الفرنسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024



وأضافت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، أن التنسيق النهائي للطلاب يتم بمراعاة درجات المجموع الكلي للثانوية العامة، درجة اللغة الفرنسية، درجة الاختبار التحريري، درجة الاختبار الشفوي.

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، صورة خطاب الترشيح، 6 صور شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

تنسيق الجامعات 2023.. سيطرت على محركات البحث «جوجل» خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت، مع بدء طلاب الشهادة الثانوية المرحلة الأولى تنسيق الكليات 2023 وتوافد على مكاتب التنسيق عدد كبير من الطلاب لتسجيل رغباتهم وترتيبها، ويستمر تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس.

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وضعت الحد الأدنى للمرحلة الأولى فى تنسيق الجامعات 2023، للشعبة العلمية والأدبية وكذلك علمى رياضة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ووضعت أيضا الوزارة إرشادات ومواعيد لتقديم الطلاب فى تنسيق الكليات 2023.

خطوات التنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى وعلمى وأدبي

رابط تنسيق الجامعات 2023

يبدأ خطوات طلاب المرحلة الأولى فى تنسيق الكليات 2023 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول على هنــا على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولي.