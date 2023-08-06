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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. شروط القبول في الشعبتين الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، يسعي طلاب الثانوية العامة 2023 للجوء الي البرامج  الجديدة في تنسيق الجامعات 2023 لمواكبة سوق العمل وتلاحظ كل عام قبول أعداد كبيرة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

شروط الإلتحاق الطلاب بالشعبة الإنجليزية  للعام الجامعي 2023

شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق في تنسيق الجامعات 2023 :
– يقبل بالشعبة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي۲۰۲۳ ۰

 – العدد المقرر قبوله يوزع كالتالي :

*  50 % من شعبة الأدبي بواقع 300 طالب

* %50 من شعبة العلمي بواقع 300 طالب

بالإضافة إلى الشهادات الأجنبية المعادلة والوافدين ، على ان يكون الترشيح انتظام وكذلك درجة اللغة الانجليزية ( B ) بواقع ۸۰% .

– لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن ٤٢ درجة بمعدل ٨٤% .

– تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقاً للمجموع الاعتباري ( مجموع الطالب في الثانوية العامة

بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية ) وفي حال التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية .

–  يقبل حالات نقل القيد بشرط أن تنطبق على الطالب شروط الالتحاق بالشعبة للعام الجامعي /٢٠٢٣

– الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائياً .

 – على الطالب استيفاء الأوراق المطلوبة للالتحاق بالشعبة الإنجليزية بالكلية .

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الأوراق المطلوبة عند التقديم لشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق في تنسيق الجامعات 2023 


– صورة استمارة الثانوية العامة.

 – صورة البطاقة الشخصية.

– صورة بطاقة الترشيح .

 – صورة قيد الميلاد.

– عدد (۲) صورة شخصية.

 

تنسيق الجامعات 2023.. التقديم بالشعبة الفرنسية في كلية حقوق عين شمس
 

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، شروط القبول المقترحة بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرة إلى أنه يجب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، وأن يكون مجموعه للقبول بكلية الحقوق انتظام، وأن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية.


وأضافت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، أن التنسيق النهائي للطلاب يتم بمراعاة درجات المجموع الكلي للثانوية العامة، درجة اللغة الفرنسية، درجة الاختبار التحريري، درجة الاختبار الشفوي.

 

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، صورة خطاب الترشيح، 6 صور شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

 

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