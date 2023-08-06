تنسيق الجامعات 2023.. كليات ومعاهد في انتظارك لو مجموعك أقل من 55%

تنسيق الجامعات 2023 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين في الدور الأول والراسبين بمادة أو مادتين الحاصلين علي مجموع يتراوح من 50% الي 55% فما فوق نتائج تنسيق الجامعات 2023 وهم في حالة قلق وخوف من عدم الالتحاق بكلية في تنسيق الجامعات 2023 وتحديدًا طلاب الشعبة العلمية الذين كانوا يطمحون في دخول كليات القمة .
تنسيق الجامعات 2023 ، ويستعرض موقع صدي البلد في التقرير التالي أبرز الكليات التي تستقبل الطلاب ممن حصلوا على من 60% حتي 50% حسب تنسيق الجامعات 2022 وذلك للتشابه الكبير بين نتائج العام الماضي والحالي.
من جانبه قال حسن شحاتة استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن الشعبة العلمية سوف يكون لهم نصيب كبير في الكليات والمعاهد خاصة الطلاب الحاصلين علي أكثر من 55% كما حدث العام الماضى.
واستشهد الدكتور حسن شحاتة، بتنسق الجامعات 2022 الذي يتشابه إلى حد كبير مع تنسيق الجامعات 2023 .
ويستطيع طلاب الثانوية العامة حجز مقعد في الكليات التالية في تنسيق الجامعات 2023 :
كليات متاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي علوم 2022
1- آداب انتساب موجه بني سويف.
2- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.
3- كلية آداب انتساب موجه العريش.
4- تربية رياضية بنات بني سويف.
5- تربية نوعية فنية الفيوم.
6- تربية رياضية بنات أسوان.
7- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.
8- آداب انتساب موجه أسيوط.
9- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
10- تربية العريش رياضة.
11- تربية نوعية فنية بورسعيد.
12- تربية نوعية فنية دمياط.
13- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
14- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.
15- تربية نوعية موسيقية أسوان.
16- تربية شعبة تربية فنية السويس.
17- تربية رياضية بنين العريش.
18- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.
19- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.
20- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.
21- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.
22- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.
23- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
24- حقوق انتساب موجه أسوان.
25- تربية رياضية بنين سوهاج.
26- تربية مطروح رياضة.
27- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.
28- حقوق انتساب موجه مدينة السادات.
29- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.
30- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.
31- تربية نوعية فنية أسوان.
32- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.
33- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضة.
34- تربية رياضية بنات سوهاج.
35- تربية رياضية بنات السويس.
36- تربية نوعية فنية سوهاج.
37- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.
38- تربية رياضية بنات بور سعيد.
39- تربية أسوان رياضة.
40 - تربية الوادي الجديد رياضة.
41- تربية دمياط رياضة.
42- تربية (طفولة) العريش.
43- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.
44- تربية نوعية فنية بنها.
45- تربية رياضية بنين مدينة السادات.
46 - تربية نوعية فنية المنصورة.
47- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
48- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.
49- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.
50- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022
51- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.
52- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.
53- تربية نوعية موسيقية المنيا.
54- تربية رياضية بنات الفيوم.
55- تربية رياضية بنين بني سويف.
56- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.
57- تربية (تعليم ابتدائي) السويس.
58- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.
59- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.
60 - الآداب - انتساب موجه المنيا.
61- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.
62- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة.
63- تربية فنية المنيا.
64- تربية رياضية بنات العريش.
65- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة.
66- تربية رياضية بنات بنها.
67- تربية موسيقية حلوان.
68- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.
69- تربية كفر الشيخ رياضة.
70- تربية نوعية موسيقية طنطا.
71- تربية رياضية بنين طنطا.
72- تربية رياضية بنين مطروح.
73- تربية رياضية بنات مدينة السادات.
74- خدمة اجتماعية أسيوط.
75- آداب انتساب موجه حلوان.
76- حقوق انتساب موجه حلوان.
77- تربية رياضية بنات المنصورة.
78- تربية نوعية أسوان.
79- تربية نوعية فنية عين شمس.
80- تربية (تعليم ابتدائي) العريش.
81- تربية نوعية عين شمس.
82- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.
83- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.
84- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.
85- آداب انتساب موجه الفيوم.
86- تربية رياضية بنين حلوان.
87- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
88- تربية فنية حلوان بالزمالك.
89-تربية نوعية فنية القاهرة.
90- تربية بني سويف رياضة.
91- تربية المنيا رياضة.
92- تربية السويس رياضة.
93- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.
94- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.
95- تربية أسيوط رياضة.
96- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.
97- تربية جنوب الوادي رياضة.
98 - تربية سوهاج رياضة.
99- تربية رياضية بنين المنصورة.
100- خدمة اجتماعية أسوان.
الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022
101- تربية رياضية بنين الإسكندرية.
102- تربية رياضية بنات الإسكندرية.
103- تربية نوعية فنية الإسكندرية.
104- حقوق انتساب موجه سوهاج.
105- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.
106- تربية نوعية فنية أسيوط.
107- تربية نوعية موسيقية أسيوط.
108- تربية رياضية بنات أسيوط.
109- تربية رياضية بنين أسيوط.
110- تربية أسوان
111- تربية رياضية بنين جنوب الوادي
112- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
113- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.
114- تربية رياضية بنين بور سعيد.
115- تربية نوعية بور سعيد.
116- آداب انتساب موجه دمياط.
117- تربية (طفولة) أسوان.
118- آداب انتساب موجه أسوان.
119- تربية رياضية بنات طنطا.
120- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.
121- تربية رياضية بنين أسوان.
122- تربية نوعية فنية طنطا
123- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
124- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.
125- تربية رياضية بنين الزقازيق.
126- تربية رياضية بنات الزقازيق.
127- تربية نوعية فنية الزقازيق.
128- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.
129- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.
130- أقتصاد منزلي حلوان.
132- تربية رياضية بنين بنها.
133- تربية نوعية المنوفية بأشمون.
134- حقوق انتساب موجه بنها.
135- تربية نوعية بنها.
136- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.
137- تربية نوعية دمياط.
138- تربية (طفولة) الوادي الجديد.
139- تربية (طفولة) سوهاج.
140- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.
141- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.
142- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.
143- تربية (طفولة) السويس.
144- تربية نوعية الفيوم.
145- تربية نوعية سوهاج.
146- تربية رياضية بنين السويس.
147- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أكتوبر التكنولوجية علوم.
148- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التكنولوجية رياضة بأكتوبر.
149- تربية نوعية مطروح.
150- آداب انتساب موجه بور سعيد.
الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022
151- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم.
152- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة.
153- تربية رياضية بنات دمياط.
156- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.
157- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.
158- تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.
159-تكنولوجيا الصناعة والطاقة -الفيوم - «دمو» جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.
160- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.
161- آداب انتساب موجه دمنهور.
162- آداب انتساب موجه عين شمس.
163- آداب انتساب موجه المنصورة.
164- آداب انتساب موجه بنها.
165- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.
166- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.
166- آداب انتساب موجه طنطا.
167- آداب انتساب موجه سوهاج.
168- حقوق انتساب موجه طنطا.
169- حقوق انتساب موجه أسيوط.
170- حقوق انتساب موجه القاهرة.
171- حقوق انتساب موجه عين شمس.
172- حقوق انتساب موجه المنصورة.
173- حقوق انتساب موجه بني سويف.
174- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.
175- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.
176- تربية رياضية بنين الفيوم.
177- تربية رياضية بنين المنيا.
178- تربية رياضية بنات المنيا.
179- تربية نوعية فنية مطروح.
180- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.
181- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
182- تربية نوعية موسيقية مطروح.
183- تربية نوعية موسيقية سوهاج.
184- تربية نوعية موسيقية المنصورة.
185- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.
186- تربية نوعية موسيقية بنها.
187- تربية نوعية موسيقية المنوفية.
188- تربية نوعية موسيقية دمياط.
189- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
190- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
191- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.
192- آداب انتساب موجه الوادي الجديد.
193- تربية نوعية موسيقية القاهرة.
194- تربية نوعية موسيقية عين شمس