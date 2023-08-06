تنسيق الجامعات 2023.. كليات ومعاهد في انتظارك لو مجموعك أقل من 55%

تنسيق الجامعات 2023 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين في الدور الأول والراسبين بمادة أو مادتين الحاصلين علي مجموع يتراوح من 50% الي 55% فما فوق نتائج تنسيق الجامعات 2023 وهم في حالة قلق وخوف من عدم الالتحاق بكلية في تنسيق الجامعات 2023 وتحديدًا طلاب الشعبة العلمية الذين كانوا يطمحون في دخول كليات القمة .

تنسيق الجامعات 2023 ، ويستعرض موقع صدي البلد في التقرير التالي أبرز الكليات التي تستقبل الطلاب ممن حصلوا على من 60% حتي 50% حسب تنسيق الجامعات 2022 وذلك للتشابه الكبير بين نتائج العام الماضي والحالي.

من جانبه قال حسن شحاتة استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن الشعبة العلمية سوف يكون لهم نصيب كبير في الكليات والمعاهد خاصة الطلاب الحاصلين علي أكثر من 55% كما حدث العام الماضى.

واستشهد الدكتور حسن شحاتة، بتنسق الجامعات 2022 الذي يتشابه إلى حد كبير مع تنسيق الجامعات 2023 .

ويستطيع طلاب الثانوية العامة حجز مقعد في الكليات التالية في تنسيق الجامعات 2023 :

كليات متاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي علوم 2022



1- آداب انتساب موجه بني سويف.

2- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

3- كلية آداب انتساب موجه العريش.

4- تربية رياضية بنات بني سويف.

5- تربية نوعية فنية الفيوم.

6- تربية رياضية بنات أسوان.

7- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

8- آداب انتساب موجه أسيوط.

9- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

10- تربية العريش رياضة.

11- تربية نوعية فنية بورسعيد.

12- تربية نوعية فنية دمياط.

13- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

14- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

15- تربية نوعية موسيقية أسوان.

16- تربية شعبة تربية فنية السويس.

17- تربية رياضية بنين العريش.

18- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

19- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

20- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

21- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.

22- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

23- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

24- حقوق انتساب موجه أسوان.

25- تربية رياضية بنين سوهاج.

26- تربية مطروح رياضة.

27- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

28- حقوق انتساب موجه مدينة السادات.

29- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

30- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.

31- تربية نوعية فنية أسوان.

32- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

33- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضة.

34- تربية رياضية بنات سوهاج.

35- تربية رياضية بنات السويس.

36- تربية نوعية فنية سوهاج.

37- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

38- تربية رياضية بنات بور سعيد.

39- تربية أسوان رياضة.

40 - تربية الوادي الجديد رياضة.

41- تربية دمياط رياضة.

42- تربية (طفولة) العريش.

43- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

44- تربية نوعية فنية بنها.

45- تربية رياضية بنين مدينة السادات.

46 - تربية نوعية فنية المنصورة.

47- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

48- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

49- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.

50- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

51- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.

52- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.

53- تربية نوعية موسيقية المنيا.

54- تربية رياضية بنات الفيوم.

55- تربية رياضية بنين بني سويف.

56- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

57- تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

58- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

59- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

60 - الآداب - انتساب موجه المنيا.

61- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

62- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة.

63- تربية فنية المنيا.

64- تربية رياضية بنات العريش.

65- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة.

66- تربية رياضية بنات بنها.

67- تربية موسيقية حلوان.

68- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

69- تربية كفر الشيخ رياضة.

70- تربية نوعية موسيقية طنطا.

71- تربية رياضية بنين طنطا.

72- تربية رياضية بنين مطروح.

73- تربية رياضية بنات مدينة السادات.

74- خدمة اجتماعية أسيوط.

75- آداب انتساب موجه حلوان.

76- حقوق انتساب موجه حلوان.

77- تربية رياضية بنات المنصورة.

78- تربية نوعية أسوان.

79- تربية نوعية فنية عين شمس.

80- تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

81- تربية نوعية عين شمس.

82- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

83- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

84- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

85- آداب انتساب موجه الفيوم.

86- تربية رياضية بنين حلوان.

87- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

88- تربية فنية حلوان بالزمالك.

89-تربية نوعية فنية القاهرة.

90- تربية بني سويف رياضة.

91- تربية المنيا رياضة.

92- تربية السويس رياضة.

93- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.

94- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

95- تربية أسيوط رياضة.

96- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.

97- تربية جنوب الوادي رياضة.

98 - تربية سوهاج رياضة.

99- تربية رياضية بنين المنصورة.

100- خدمة اجتماعية أسوان.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

101- تربية رياضية بنين الإسكندرية.

102- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

103- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

104- حقوق انتساب موجه سوهاج.

105- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.

106- تربية نوعية فنية أسيوط.

107- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

108- تربية رياضية بنات أسيوط.

109- تربية رياضية بنين أسيوط.

110- تربية أسوان

111- تربية رياضية بنين جنوب الوادي

112- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

113- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

114- تربية رياضية بنين بور سعيد.

115- تربية نوعية بور سعيد.

116- آداب انتساب موجه دمياط.

117- تربية (طفولة) أسوان.

118- آداب انتساب موجه أسوان.

119- تربية رياضية بنات طنطا.

120- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.

121- تربية رياضية بنين أسوان.

122- تربية نوعية فنية طنطا

123- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

124- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.

125- تربية رياضية بنين الزقازيق.

126- تربية رياضية بنات الزقازيق.

127- تربية نوعية فنية الزقازيق.

128- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

129- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

130- أقتصاد منزلي حلوان.

132- تربية رياضية بنين بنها.

133- تربية نوعية المنوفية بأشمون.

134- حقوق انتساب موجه بنها.

135- تربية نوعية بنها.

136- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

137- تربية نوعية دمياط.

138- تربية (طفولة) الوادي الجديد.

139- تربية (طفولة) سوهاج.

140- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

141- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.

142- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

143- تربية (طفولة) السويس.

144- تربية نوعية الفيوم.

145- تربية نوعية سوهاج.

146- تربية رياضية بنين السويس.

147- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أكتوبر التكنولوجية علوم.

148- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التكنولوجية رياضة بأكتوبر.

149- تربية نوعية مطروح.

150- آداب انتساب موجه بور سعيد.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

151- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم.

152- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة.

153- تربية رياضية بنات دمياط.

156- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.

157- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.

158- تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

159-تكنولوجيا الصناعة والطاقة -الفيوم - «دمو» جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

160- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

161- آداب انتساب موجه دمنهور.

162- آداب انتساب موجه عين شمس.

163- آداب انتساب موجه المنصورة.

164- آداب انتساب موجه بنها.

165- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

166- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

166- آداب انتساب موجه طنطا.

167- آداب انتساب موجه سوهاج.

168- حقوق انتساب موجه طنطا.

169- حقوق انتساب موجه أسيوط.

170- حقوق انتساب موجه القاهرة.

171- حقوق انتساب موجه عين شمس.

172- حقوق انتساب موجه المنصورة.

173- حقوق انتساب موجه بني سويف.

174- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

175- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

176- تربية رياضية بنين الفيوم.

177- تربية رياضية بنين المنيا.

178- تربية رياضية بنات المنيا.

179- تربية نوعية فنية مطروح.

180- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

181- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

182- تربية نوعية موسيقية مطروح.

183- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

184- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

185- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.

186- تربية نوعية موسيقية بنها.

187- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

188- تربية نوعية موسيقية دمياط.

189- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

190- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

191- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.

192- آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

193- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

194- تربية نوعية موسيقية عين شمس