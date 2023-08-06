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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة عين شمس تطلق قافلة طبية بمدرسة محمد فريد في الزاوية الحمراء

صدى البلد

 

أطلقت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم القافلة الطبية الشاملة لأهالى منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الاعدادية بنات، والتي تستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من ٦ أغسطس الجارى حتى ٩ من أغسطس،  تحت رعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، أماني اسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف رولا ميلاد لبيب  وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وبالتعاون مع كليتي طب الاسنان والتمريض ومحافظة القاهرة وحي الزاوية الحمراء تحت رئاسة اللواء اركان حرب عبدالله الديب .

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حيث تتضمن القافلة عيادات طبية لجميع التخصصات، وكذلك طب الأسنان بالإضافة إلي قياس الضغط و سكر الدم للمرضى، الي جانب صيدلية خيرية لتوفير الأدوية مجاناً .

كما تضم القافلة ندوات توعية لأهالى الحى فى مجال صحة المرأة و الأسرة و كذلك طب الأطفال ، كما يتم إعطاء محاضرات للأطفال حول سبل الوقاية من الأمراض و النظافة الشخصية ، يحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الهيئة المعاونة و بعض الطلاب بمرحلة البكالوريوس.

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