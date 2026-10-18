أحمد حسن: عموتة يشيد بمستوى أكرم توفيق واللاعب يحجز مكانه أساسيًا في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إشادة الحسين عموتة بمستوى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: الحسين عموتة أشاد بمستوى أكرم توفيق واللاعب حجز مكانه أساسيًا في تشكيل الأهلي بالفترة المقبلة».

وتترقب جماهير الأهلي موقف أكرم توفيق خلال المباريات المقبلة، في ظل الحديث عن دوره المنتظر داخل الفريق وإمكانية استمراره ضمن العناصر الأساسية





مباراة الاهلي وبترول أسيوط

ويستهل الأهلي مشواره في المنافسات الرسمية بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وخاض الأهلي ، مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث تغلب على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.

