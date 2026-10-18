قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية
هجوم غامض قبالة الإمارات.. قذيفتان تستهدفان قاطرة بحرية وإصابة شخص
أحمد شوبير: «عموتة» أعاد اكتشاف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق
هشام حنفي: انفعال ناصر منسي على معتمد جمال غير مقبول.. والأهلي صعّب المباراة على نفسه
دار الإفتاء توضح حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة
بعد تعطل استمر قرابة شهرين.. متى تعود منصة الكهرباء الموحدة للعمل؟
تزوير وغسل أموال وتهرب ضريبي.. فضيحة مدوية تضرب الدوري الإسرائيلي
الشرقية.. إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان
ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
بدعم من مهرجان الجونة.. أشرف زكي: 3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبدالغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد
سمير غانم مش هيتعوّض .. حسن الرداد يتحدّث عن مسلسل «نيللي وشريهان 2»
مفيش إعادة وهتخسروا درجات|المدارس تحذر الطلاب من الغياب أثناء امتحانات شهر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: «عموتة» أعاد اكتشاف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق

عموته
عموته
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، نجح في إعادة عدد من اللاعبين إلى الواجهة من جديد، مشيرًا إلى أن أشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق من أبرز الأسماء التي استفادت من وجود المدرب.

الأهلي 

وقال شوبير، عبر قناة النهار: «حسين عموتة أعاد أشرف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق من جديد، ودي نقاط إيجابية تُحسب للمدرب، ولا أنتوا شايفين إيه؟».

وأضاف شوبير أن الأهلي يحتاج إلى دعم جماهيره خلال الفترة الحالية، قائلًا: «الأهلاوي لازم يبقى مساند للأهلي علشان الفرقة تبقى ماشية كويس، فيه ناس بتحب تسبق الأحداث علشان لما تحصل إخفاقات يقولوا: أنا كان عندي حق»، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد مدربًا يتعرض لانتقادات بهذه القوة رغم تحقيقه نتائج جيدة.

عموته الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ماهر فرغلي

ماهر فرغلي: مخططات تستهدف الدولة المصرية عبر نشر الفوضى وتفكيك المؤسسات

ترشيحاتنا

الفنان عمرو يوسف

ضمن فعاليات موسم الرياض.. عمرو يوسف طيّار يعيش في أزمنة مختلفة من أجل حبيبته في «أنا مش عارفني»

الفنانة سينتيا خليفة

هل تستعد لإعلان خطوبتها؟.. سينتيا خليفة تثير التساؤلات بخاتم لافت وإطلالة جريئة في الجونة

مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة

مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد