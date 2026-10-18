أحمد شوبير: «عموتة» أعاد اكتشاف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، نجح في إعادة عدد من اللاعبين إلى الواجهة من جديد، مشيرًا إلى أن أشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق من أبرز الأسماء التي استفادت من وجود المدرب.

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وقال شوبير، عبر قناة النهار: «حسين عموتة أعاد أشرف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق من جديد، ودي نقاط إيجابية تُحسب للمدرب، ولا أنتوا شايفين إيه؟».

وأضاف شوبير أن الأهلي يحتاج إلى دعم جماهيره خلال الفترة الحالية، قائلًا: «الأهلاوي لازم يبقى مساند للأهلي علشان الفرقة تبقى ماشية كويس، فيه ناس بتحب تسبق الأحداث علشان لما تحصل إخفاقات يقولوا: أنا كان عندي حق»، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد مدربًا يتعرض لانتقادات بهذه القوة رغم تحقيقه نتائج جيدة.