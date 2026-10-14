بعد مباراة القمة.. أكرم توفيق يحجز مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن أكرم توفيق حجز مكانه في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «خاص.. أكرم توفيق حجز مكانه الأساسي للمشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد تألقه في القمة».

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته قبل لقاء العودة.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويطمح الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على لقب البطولة الإفريقية، من خلال تحقيق نتيجة تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.