من عنتيبي إلى هويما.. كيف يستعد الأهلي لفك شفرة كيتارا في الكونفدرالية؟

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة الاستعداد الفعلي لمواجهة كيتارا الأوغندي بعدما وصلت بعثة الفريق إلى مدينة هويما في رحلة تحمل العديد من التفاصيل اللوجستية والفنية مع اقتراب ضربة البداية في مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ورغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في تجاوز عقبة الذهاب بأفضل نتيجة ممكنة قبل حسم التأهل في مواجهة الإياب

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا يوم السبت المقبل على استاد هويما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية في اختبار يسعى خلاله الفريق إلى فرض شخصيته مبكرًا والعودة بنتيجة إيجابية تساعده على الاقتراب من الدور التالي وتمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للتعامل مع لقاء العودة وفقًا لمعطيات المواجهة الأولى

رحلة شاقة من القاهرة إلى هويما والأهلي يعيد ترتيب حساباته

ووصلت بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة في مدينة هويما ظهر اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت نحو 12 ساعة بدأت من القاهرة على متن طائرة خاصة مرورًا بمطار عنتيبي الأوغندي قبل استكمال الطريق إلى مقر إقامة الفريق عبر الحافلات

وشهدت ترتيبات السفر تعديلات قبل انطلاق البعثة بعدما كان البرنامج الأولي يقضي بمغادرة القاهرة في الرابعة فجر الأربعاء قبل أن تستقر الترتيبات النهائية على تقديم موعد الإقلاع لتغادر الطائرة بعد منتصف الليل مباشرة وتصل إلى عنتيبي في السابعة صباحًا.

وجاء تعديل موعد الرحلة في إطار محاولة تقليل الأعباء التي قد تواجه البعثة خلال انتقالها من المطار إلى مدينة هويما خاصة في ظل المسافة البرية التي يتعين قطعها بالحافلات إلى جانب الرغبة في تفادي الزحام المروري على الطريق بما يساعد على تقليص زمن التنقل والحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة

ورغم الإجراءات التي استهدفت تسهيل الرحلة فإن طول السفر وتعدد مراحله يفرضان على الجهاز الفني التعامل بحذر مع الساعات الأولى لوصول الفريق تجنبًا لزيادة الأحمال البدنية على اللاعبين ومنحهم الوقت الكافي لاستعادة النشاط قبل الدخول في التحضيرات الفنية للمباراة

عموتة يبدأ تجهيز الأهلي ومران خفيف لتجاوز آثار السفر

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا تحضيريًا خاصًا بالساعات الأولى في أوغندا حيث يخوض الفريق مرانًا خفيفًا مساء اليوم الأربعاء بهدف استعادة النشاط البدني بعد رحلة السفر دون تحميل اللاعبين أعباء إضافية قد تؤثر في استعداداتهم للمواجهة

ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء عقب انتهاء التدريب قبل عقد محاضرة داخل فندق الإقامة يشرح خلالها الجهاز الفني تفاصيل المرحلة المقبلة ويحدد ملامح البرنامج اليومي حتى موعد المباراة مع التركيز على تنظيم الوقت بين الاستشفاء والتدريبات الفنية

ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي عموتة إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل حالة ممكنة قبل مواجهة السبت خصوصًا أن مباريات البطولات الإفريقية خارج الأرض لا تتوقف صعوبتها عند المنافس فقط بل تمتد إلى ظروف السفر وطبيعة الملاعب والأجواء المحيطة بالمباريات

ويخطط الجهاز الفني للاستفادة من الأيام المتبقية في تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا مع تجنب الإرهاق قبل ضربة البداية على أن تتزايد الجرعة الفنية تدريجيًا مع اقتراب موعد اللقاء

تدريب سري قبل مواجهة كيتارا وموعد أخير على ملعب المباراة

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدًا الخميس في تدريب مغلق بناءً على طلب الحسين عموتة الذي يسعى إلى توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين بعيدًا عن أعين المتابعين مع الاحتفاظ بسرية التفاصيل الفنية التي يستقر عليها قبل المواجهة

ويمثل المران الرئيسي محطة مهمة في برنامج الإعداد إذ ينتظر أن يشهد العمل على الجوانب التكتيكية المرتبطة بطريقة لعب كيتارا إلى جانب تنفيذ بعض الأفكار التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المباراة وتحديد الأدوار المطلوبة من اللاعبين في مختلف مواقف اللعب

ويختتم الأهلي تحضيراته يوم الجمعة بالتدريب الأخير على ملعب المباراة على أن يسبقه المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني وقائد الفريق للحديث عن الاستعدادات الأخيرة وطموحات الفريق في بداية مشواره القاري

وتمنح هذه التدريبات الجهاز الفني فرصة أخيرة لتثبيت ملامح التشكيل والخطة والتأكد من استيعاب اللاعبين للتعليمات قبل الدخول في أجواء المباراة التي يسعى الأهلي إلى التعامل معها بأقصى درجات التركيز

تقرير فني يكشف أوراق كيتارا ومقديشو سيتي كلمة السر

وعلى الجانب الفني بدأ عموتة دراسة المنافس الأوغندي بصورة أكثر تفصيلًا بعدما تسلم تقريرًا أعده محللو الأداء بشأن مباراتي كيتارا أمام مقديشو سيتي الصومالي في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويتضمن التقرير قراءة لأسلوب لعب الفريق الأوغندي ورصد أبرز نقاط القوة والضعف إلى جانب تحليل تحركات لاعبيه وطريقة بناء الهجمات والتعامل مع المواقف الدفاعية بما يساعد الجهاز الفني للأهلي على تكوين صورة واضحة عن المنافس قبل المواجهة

ويعتزم عموتة الاستعانة بنتائج هذا التحليل خلال المحاضرات الفنية المقررة في فندق الإقامة لشرح طبيعة المنافس للاعبين وتحديد الطريقة الأنسب للتعامل معه سواء على مستوى الضغط أو التحولات الهجومية والدفاعية مع توضيح المساحات التي يمكن استغلالها في دفاع كيتارا

ويعكس الاعتماد على تحليل المباراتين السابقتين رغبة الجهاز الفني في تجنب المفاجآت وعدم الاكتفاء بالتصور العام عن المنافس خاصة أن مباريات الذهاب خارج الأرض تتطلب قراءة دقيقة لتفاصيل اللقاء والقدرة على التكيف مع أسلوب الفريق صاحب الملعب

كما يسعى الأهلي إلى توظيف المعلومات الفنية المتاحة في وضع خطة متوازنة تجمع بين التأمين الدفاعي والقدرة على تهديد مرمى المنافس بما يسمح للفريق بفرض إيقاعه دون منح كيتارا مساحات تساعده على استغلال عاملي الأرض والجمهور