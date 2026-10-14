الحسين عموتة يضع برنامجًا خاصًا للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة أوغندا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، وضع برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبين الغائبين عن رحلة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا للارتباطات المقبلة.

وقال الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن اللاعبين سيبدأون تنفيذ البرنامج التدريبي، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بمقر النادي، بهدف الحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية خلال فترة غيابهم عن بعثة الفريق.

وأضاف: “الجهاز الفني يستهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، لضمان عودتهم إلى التدريبات الجماعية بكامل جاهزيتهم، استعدادًا للمباريات المقبلة عقب عودة بعثة الأهلي من أوغندا”.

قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، عمر الساعي، علي محمود، إمام عاشور، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، عمر معوض.