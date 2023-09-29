علشان منغرقش.. تطهير الشنايش ومطابق الصرف بالإسكندرية استعدادًا لفصل الشتاء

طهرت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بمحافظة الإسكندرية عدد من الشنايش ومطابق الصرف، استعدادًا لنوات فصل الشتاء وتنفيذا للخطة المستمرة لتطهير الشنايش والمطابق بنطاق الحي.

وقامت لجنة متابعة أعمال تطهير الشنايش بالحملة المكبرة بالسيارات المدمجة والكباش وذلك بشوارع الأمير لؤلؤ ، ابن طولون ، المواردي ، الريف ، مساكن السجن ، جبل الزيتون ، مسجد القباري أسفل كوبري ٢٧ ، ابن ابي سرح ، ابو بكر الصديق ، الملك شاه وشارع ٤ بنجع العرب.

وشددت شعبان علي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق بنطاق الحي.

يأتي هذا بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وتنفيذا للقرار رقم ٣٢١ لمتابعة أعمال تطهير الشنايش والوقوف على المناطق الساخنة.