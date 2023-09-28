السينما ترقص وتغني.. تفاصيل الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

عقد اليوم الخميس المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الساعة الخامسة مساء بمحافظة الإسكندرية، وتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة الـ 39 من المهرجان تحت شعار "السينما ترقص وتغني".

حيث وعد الناقد الفني الأمير أباظة في بداية حديثه أن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة تماما وهناك نقلة حضارية أخرى ستظهر ، وجاء ذلك بحضور عناني الرجائي، والدكتور احمد عواض ، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والكاتب الصحفي محمد يوسف.

ومن جانبه تقدم أباظة بخالص الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة على دعمها الكامل لهذه الدورة من المهرجان، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الداعمة للمهرجان.

وقال الأمير أباظة، إن السينما في العالم بدأت من الإسكندرية، ونحن محظوظون بوجودنا في هذه المدينة العريقة وبجمهورها الجميل، حيث اخترنا هذا العام شعار "السينما ترقص وتغني".



كما كشف تفاصيل الاستفتاء الذي عمل عليه القائمون بالمهرجان لاختيار أهم 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية والتي شارك بها نحو ثلاثون ناقدا وسينمائيا مصريا.



ويُحيى حفلي الختام والافتتاح للمهرجان هذا العام محمد مرسي، الذي أعرب عن سعادته بتواجده في هذا المهرجان الذي يشعر بالانتماء له، وربطه الدراما بالاستعراض والرقص، وقدم شكره للناقد الأمير أباظة على اختياره.

وصرح الأمير أباظة أن المهرجان سيحتفل ضمن فعالياته بمئوية الراحل سيد درويش، وأيضا مرور 50 عام على نصر أكتوبر المجيد ،كما أن جميعة نقاد السينما أيضاً يمر على تأسيسها 50 عام،.

يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط أما الفنانون المكرمون فهم متفاوتون في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوي موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد زكي، وتتضمن الفعاليات عروض الأفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.

وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضاً العديد ، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الـ 39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.