هل بول الطفل إذا جفّ يمنع الصلاة؟ وما حكم السجادة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة في ملابس أصابها بول طفل بعد أن جف، وكذلك حكم الصلاة على سجادة أصابتها نجاسة، موضحًا أن البول من النجاسات التي يجب إزالتها حتى تصح الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لقاء تلفزيوني اليوم السبت، أن وجود البول على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة يمنع من صحة الصلاة، ما لم تتم إزالة هذه النجاسة.

وأشار إلى أنه إذا تبول الطفل على الملابس أو السجادة، فيجب غسل موضع النجاسة فقط، وليس كامل الثوب أو السجادة، وذلك بصب الماء على المكان المصاب مع العصر، ويكفي تكرار ذلك حتى يزول أثر النجاسة.

وأضاف أن مجرد جفاف البول لا يعني طهارة المكان، بل لا بد من غسله بالماء، لأن الجفاف وحده لا يُزيل حكم النجاسة.

وأكد أن الماء وحده يكفي في تطهير الموضع، ولا يُشترط استخدام الصابون أو المنظفات، وإن كان استعمالها أفضل في إزالة الأثر وتحقيق النظافة الكاملة.

موعد يوم عرفة

وأعلنت دارالإفتاء المصرية، عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، وذلك بعد غروب شمس أمس الجمعة الموافق 17 أبريل 2026.

وأوضحت در الإفتاء في بيان لها، أن أول شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، سيكون غدا الأحد الموافق 19 أبريل، منوهة بأن غدا السبت هو المتمم لشهر شوال.

وتشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن هلال شهر ذي القعدة ولد في تمام الساعة 1:53 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي أمس الجمعة (يوم الرؤية).

وطبقاً للمعطيات الفلكية، فإن القمر سيغرب بعد غروب شمس يوم الجمعة في سماء مكة المكرمة ، بمدد تصل إلى 6 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في سماء باقي المحافظات المصرية ما بين 7 إلى 14 دقيقة.

بناءً على هذه المعطيات العلمية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم ل شهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكياً يوم الاثنين 18 مايو 2026.

ووفقاً لهذا التسلسل، يوافق يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) يوم الاثنين 25 مايو، بينما تحل وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.