ديني

حكم الشك في عدد أشواط الطواف.. علي جمعة يوضح

الطواف
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، عن تساؤل يشغل بال الكثير من الحجاج والمعتمرين حول حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، مؤكداً أن الطواف بالبيت الحرام يأخذ حكم الصلاة في كثير من أحكامه الشرعية.


وأوضح الدكتور علي جمعة أن المعتمر أو الحاج إذا التبس عليه عدد الأشواط ولم يعد يدري هل طاف ثلاثاً أم أربعاً على سبيل المثال، فإن الواجب عليه شرعاً أن يبني على العدد الأقل، وذلك لأن الأقل هو اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك، بينما العدد الأكثر هو المشكوك فيه، مشدداً على أن الزيادة في عدد الأشواط نتيجة هذا الاحتياط لا تضر بصحة الطواف ولا تفسده.


وفي سياق متصل، قدمت دار الإفتاء المصرية شرحاً موسعاً وتفصيلياً لهذه المسألة، مفرقة بين حالتين يقع فيهما الشك، وذلك لضمان صحة العبادة وطمأنينة قلب المسلم.


أولاً: الشك أثناء أداء الطواف
أكدت دار الإفتاء أن من وقع في قلبه الشك في عدد الأشواط وهو لا يزال يؤدي الطواف، فعليه أن يعتمد فوراً على العدد الأقل، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم.


واستشهدت الإفتاء بما ذكره الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب"، حيث أكد أن الشاك في عدد الطواف أو السعي يجب عليه أن يبني على الأقل، حتى وإن غلب على ظنه أنه أتم العدد الأكبر، وذلك عملاً بمبدأ الاستيثاق للعبادة.


كما نقلت الدار قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني"، والذي أشار فيه إلى اتفاق العلماء على أن الطائف إذا شك وهو في قلب الطواف وجب عليه البناء على اليقين (وهو الأقل)، قياساً على حكم الصلاة، لكونهما عبادات يشترط فيها العدد ويُبنى فيها على المتيقن عند التردد.


ثانياً: الشك بعد الانتهاء من الطواف
أما في حالة ما إذا انتهى المسلم من طوافه تماماً وانصرف عنه ثم بدأ الشك يتسرب إلى قلبه، فقد أوضحت الأحكام الفقهية أن هذا الشك "لا يُلتفت إليه"، ويُعتبر الطواف صحيحاً وكاملاً ما لم يتيقن الشخص يقيناً جازماً بوجود نقص، وذلك منعاً لفتح باب الوساوس التي قد تفسد على العبد عبادته بعد إتمامها.

وزارة الأوقاف الأزهر أسامة الأزهري قوافل دعوية علي جمعة دار الإفتاء حكم الشك في الطواف عدد أشواط الطواف البناء على اليقين أحكام الحج الفقه الإسلامي

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

المتهم

فتح عيادة ونصب على المرضى.. القبض على الطبيب المزيف بمدينة نصر

عروس المنوفية

وصول المتهم وأسرة كريمة عروس المنوفية إلي محكمة شبين الكوم لبدء رابع جلسات المحاكمة

الدولار

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد